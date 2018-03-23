Де Хеа об уходе Ибрагимовича из "Манчестер Юнайтед"

"Иногда боам нужны новые вызовы. Было здорово играть с тобой, Златан!" — написал де Хеа.

Накануне "Манчестер Юнайтед" официально объявил о расторжении контракта с 36-летним форвардом. Как ожидается, Ибрагимович присоединится к "Лос-Анджелес Гэлакси" на правах свободного агента.

Ибрагимович перешёл в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года из "Пари Сен-Жермен" по истечении контракта с французским клубом.