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Де Хеа об уходе Ибрагимовича из "Манчестер Юнайтед"

Давид де Хеа
15:45 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа в своём "твиттере" прокомментировал уход из команды нападающего Златана Ибрагимовича

"Иногда боам нужны новые вызовы. Было здорово играть с тобой, Златан!" — написал де Хеа.

Накануне "Манчестер Юнайтед" официально объявил о расторжении контракта с 36-летним форвардом. Как ожидается, Ибрагимович присоединится к "Лос-Анджелес Гэлакси" на правах свободного агента.

Ибрагимович перешёл в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года из "Пари Сен-Жермен" по истечении контракта с французским клубом.

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Новости спорта, АПЛ, Давид Де Хеа, Златан Ибрагимович, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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