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СМИ: "Ман Сити" может составить конкуренцию "Реалу" в борьбе за Неймара

Неймар
07:08 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Английский гранд может вступить в борьбу за бразильского нападающего Неймара.

Тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола составил список приоритетных трансферов на летнее межсезонье, и первое место в нем занимает Неймар – сообщает Mundo Deportivo.

Неймар, установивший трансферный рекорд, перейдя летом из Барселоны в ПСЖ за 222 миллиона евро, не скрывает, что разочаровался в Париже и хотел бы покинуть свою нынешнюю команду.

Главным претендентом на приобретение Неймара СМИ называют Реал, однако в пользу Манчестер Сити может сыграть тот факт, что бразилец, пришедший в Барселону уже после ухода оттуда Гвардиолы, неоднократно говорил о том, что хотел бы когда-нибудь поиграть под руководством Пепа.

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Новости спорта, Неймар, Новости футбола, ФК Манчестер Сити, ФК ПСЖ, ФК Реал, Футбол.
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