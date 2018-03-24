Роналду очень близок к рекорду, который держится уже 62 года

Дубль Криштиану Роналду в ворота сборной Египта в товарищеском матче не только принес победу сборной Португалии, но и приблизил лучшего футболиста планеты к рекорду, который никто не может побить на протяжении 62-х лет.

Роналду отстает от легендарного венгра Ференца Пушкаша, забившего 84 мяча в 85-ти матчах за сборную Венгрии (также провел 4 поединка за сборную Испании, но не забивал в них), на три гола, и в ближайшее время может побить европейский рекорд.

В мире рекордсменом среди бомбардиров сборных является иранец Али Даеи – 109 голов.