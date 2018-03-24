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Яркий камбэк: Португалия вырвала победу над Египтом в дополнительное время

Португалия - Египет
06:30 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Два гола Криштиану Роналду уже в добавленное время принесли сборной Португалии победу в товарищеском матче против Египта — 2:1.

Счет в начале второго тайма открыл Мохамед Салах, точно пробивший в ближний угол из-за пределов штрафной.

Казалось, что гол вингера Ливерпуля будет единственным в матче, но на третьей добавленной минуте Криштиану Роналду головой замкнул подачу Куарежмы с левого фланга, после чего схватил мяч и побежал к центральному кругу.

А еще через две минуты форвард мадридского Реала оформил дубль. На этот раз Куарежма подал штрафной с правого фланга, а Роналду снова головой отправил мяч в сетку ворот.

Свой следующий товарищеский матч сборная Португалии проведет в понедельник, 26-го марта, против Нидерландов, а на следующий день Египет встретится с Грецией.

Португалия — Египет 2:1

Гол: Роналду, 90+3, 90+5 — Салах, 56

Португалия: Бету — Седрик, Роланду, Алвеш, Геррейро — Мариу (Куарежма, 61), Невеш (Фернандеш, 76), Моутиньо (Гомеш, 61), Б. Силва (Мартинш, 68) — А. Силва (Гуэдеш, 76), Роналду

Египет: аль-Шенави — Фатхи, Габер, Хегази, Абдель-Шафи — Саид (Варда, 66), Эль-Ненни, Хамед (Ашур, 87) — Салах (Абдельразек, 79), Хассан (Мохсен, 62), Трезеге

Предупреждения: Алвеш — Фатхи

 

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