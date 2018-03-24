Ибрагимович: Если захочу, то поеду на чемпионат мира

Златан Ибрагимович, который объявил о завершении международной карьеры после Евро-2016, может снова надеть футболку сборной Швеции на ЧМ-2018.

"Если я захочу, то поеду на чемпионат мира, а если не захочу — не поеду. Все зависит от меня", — заявил Ибрагимович.

"Но нужно двигаться шаг за шагом. Я очень хочу снова играть в футбол, мне это нужно, а там посмотрим, как я буду чувствовать себя после возвращения на поле".