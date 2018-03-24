Футбольный менеджер: На фоне сборной России Украина в полном порядке

Футбольный менеджер Вячеслав Заховайло на своей странице в Facebook поделился мнением о товарищеском матче Россия - Бразилия (0-3)

«Года три не видел сборную России. Ради любопытства посмотрел матч Россия - Бразилия - 0-3. Одним словом, перепуганные.... В составе бразильцев сыграли четыре игрока прошлого и нынешнего состава Шахтера. Не хочу злорадствовать, но на их фоне сборная Украины выглядит в полном порядке», - сказал Заховайло.

Один из пользователей оппонировал ему в комментариях: «Здесь категорически не соглашусь. Украина такого уровня соперников не имела и не будет иметь. Проверить не на ком. Россия выходит с обороны в короткий пас с Бразилией - Украине такого и не снилось. Хороший первый тайм от России.Миранчук - это топ-игрок на ряду с Головиным и Смоловым! Россия достойно выглядела в первом тайме. Второй не видел».