Усэйн Болт забил красивый гол на тренировке дортмундской "Боруссии" (Видео)

Болт сегодня потренировался с теми игроками Боруссии, которые не разъехались по сборным. Среди них был и украинец Андрей Ярмоленко.

В ходе занятия, ямаец даже отметился голом, забив его ударом головой.

После тренировки, 31-летний Болт отметил, что хотел проявить себя с как можно лучшей стороны, но признал, что ему не хватает практики. Оценил же себя легкоатлет на 7 баллов из 10.

Ранее стало известно, что Усэйн Болт сыграет за южноафриканский Мамелоди Саундаунз в благотворительном матче.