Усэйн Болт забил красивый гол на тренировке дортмундской "Боруссии" (Видео)

Болт сегодня потренировался с теми игроками Боруссии, которые не разъехались по сборным. Среди них был и украинец Андрей Ярмоленко.

В ходе занятия, ямаец даже отметился голом, забив его ударом головой.

He just needs good service @usainbolt #BVBolt pic.twitter.com/qe5K7xykNv

