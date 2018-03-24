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Усэйн Болт забил красивый гол на тренировке дортмундской "Боруссии" (Видео)
10:05 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Рекордсмен мира на дистанциях 100 и 200 метров Усэйн Болт не только принял участие в тренировке дортмундской Боруссии, но даже забил гол.

Болт сегодня потренировался с теми игроками Боруссии, которые не разъехались по сборным. Среди них был и украинец Андрей Ярмоленко.

В ходе занятия, ямаец даже отметился голом, забив его ударом головой.

После тренировки, 31-летний Болт отметил, что хотел проявить себя с как можно лучшей стороны, но признал, что ему не хватает практики. Оценил же себя легкоатлет на 7 баллов из 10.

Ранее стало известно, что Усэйн Болт сыграет за южноафриканский Мамелоди Саундаунз в благотворительном матче.

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