Усэйн Болт забил красивый гол на тренировке дортмундской "Боруссии" (Видео)
Новости спорта: Рекордсмен мира на дистанциях 100 и 200 метров Усэйн Болт не только принял участие в тренировке дортмундской Боруссии, но даже забил гол.
Болт сегодня потренировался с теми игроками Боруссии, которые не разъехались по сборным. Среди них был и украинец Андрей Ярмоленко.
В ходе занятия, ямаец даже отметился голом, забив его ударом головой.
He just needs good service @usainbolt #BVBolt pic.twitter.com/qe5K7xykNv
— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 23 марта 2018 г.
После тренировки, 31-летний Болт отметил, что хотел проявить себя с как можно лучшей стороны, но признал, что ему не хватает практики. Оценил же себя легкоатлет на 7 баллов из 10.
Ранее стало известно, что Усэйн Болт сыграет за южноафриканский Мамелоди Саундаунз в благотворительном матче.