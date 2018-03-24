Роналду сыграл 900-й матч в карьере

Накануне сборная Португалии в товарищеском поединке обыграла Египет со счетом 2:1.

Главным героем данного противостояния стал нападающий "европейских бразильцев" Криштиану Роналду, который принес своей команде победу, оформив дублю в добавленное время.

Данный матч стал для Роналду 900-м в профессиональной карьере. В этих поединках 33-летний бомбардир наколотил 647 голов.

Наибольшее количество игр Криштиану провел за Реал – 429. Также на счету португальца 292 матча за Манчестер Юнайтед, 148 – за сборную Португалии и 31 поединок в составе Спортинга.