Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинский гимнаст Радивилов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира Украинский гимнаст Радивилов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира
Новости: Украина - Саудовская Аравия: обзор матча (Видео) Украина - Саудовская Аравия: обзор матча (Видео)
Новости: Слова Шевченко после матча с Саудовской Аравией Слова Шевченко после матча с Саудовской Аравией
Новости: Свитолина с победы над Осакой стартовала на турнире в Майами Свитолина с победы над Осакой стартовала на турнире в Майами
X

Роналду сыграл 900-й матч в карьере

Криштиану Роналду
12:13 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду добрался до очередной круглой цифры в графе "матчи".

Накануне сборная Португалии в товарищеском поединке обыграла Египет со счетом 2:1.

Главным героем данного противостояния стал нападающий "европейских бразильцев" Криштиану Роналду, который принес своей команде победу, оформив дублю в добавленное время.

Данный матч стал для Роналду 900-м в профессиональной карьере. В этих поединках 33-летний бомбардир наколотил 647 голов.

Наибольшее количество игр Криштиану провел за Реал – 429. Также на счету португальца 292 матча за Манчестер Юнайтед, 148 – за сборную Португалии и 31 поединок в составе Спортинга.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Криштиану Роналду, Новости футбола, Сборная Португалии, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Слова Шевченко после матча с Саудовской Аравией СМИ: "Ман Сити" может составить конкуренцию "Реалу" в борьбе за Неймара Яркий камбэк: Португалия вырвала победу над Египтом в дополнительное время

Последние новости

Проход ЛеБрона среди лучших моментов дня в НБА (Видео) Крис Эванс хочет распрощаться с образом Капитана Америки Министр юстиции рассказал о наказаниях для неплательщиков алиментов
Сегодня читают в спорте
01 Милевский покорил всех в ночном клубе (Видео)
02 Украина - Саудовская Аравия: обзор матча (Видео)
03 Усэйн Болт забил красивый гол на тренировке дортмундской "Боруссии" (Видео)
04 Футбол. Аргентина уверенно разобралась со сборной Италии
05 Слова Шевченко после матча с Саудовской Аравией
Новости сегодня
12:39 Лунин прокомментировал свой дебют в сборной Украины
12:37 Клюйверт курьезно не заметил Марадону (Видео)
12:27 Коноплянка подвел итоги матча против Саудовской Аравии
12:18 Влад Яма показал, как выглядел в 16 лет
12:17 Уморительные панорамные снимки, которые вас дико рассмешат
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Гройсман: Мы за 3-5 лет восстановим дороги Украины Гройсман: Мы за 3-5 лет восстановим дороги Украины
Новости: Порошенко намерен изменить Конституцию Украины Порошенко намерен изменить Конституцию Украины
Новости: Переход на летнее время: как и когда нужно переводить часы Украина 25 марта переходит на летнее время
Новости: Cамые низкокалорийные продукты, которые могут есть даже те, кто на диете Cамые низкокалорийные продукты, которые могут есть даже те, кто на диете
Добавить комментарий
0