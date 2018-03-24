Кравец: Саудовскую Аравию должны были обыгрывать
Новости спорта: Нападающий Кайсериспора Артем Кравец считает, что сборная Украины должна была обыграть аравийцев в товарищеском поединке в испанской Марбелье.
После игры остается какой-то неприятный осадок, ведь настраивались на матч серьезно. Год хотелось начать с победы, но в завершающей стадии не повезло. Эту команду должны были обыгрывать.
Что касается моего мяча, то сказалось взаимопонимание с Коноплянкой. Я знал, куда он будет отдавать передачу. Открылся, он отдал идеальный навес, а мне лишь оставалось забить", – сказал Кравец в комментарии телеканалу Футбол 1.