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Кравец: Саудовскую Аравию должны были обыгрывать

Артем Кравец
14:32 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Нападающий Кайсериспора Артем Кравец считает, что сборная Украины должна была обыграть аравийцев в товарищеском поединке в испанской Марбелье.

После игры остается какой-то неприятный осадок, ведь настраивались на матч серьезно. Год хотелось начать с победы, но в завершающей стадии не повезло. Эту команду должны были обыгрывать.

Что касается моего мяча, то сказалось взаимопонимание с Коноплянкой. Я знал, куда он будет отдавать передачу. Открылся, он отдал идеальный навес, а мне лишь оставалось забить", – сказал Кравец в комментарии телеканалу Футбол 1.

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Новости спорта, Артем Кравец, Новости футбола, Сборная Саудовской Аравии, Сборная Украины, Футбол.
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