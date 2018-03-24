Названы кандидаты на место Левандовски в "Баварии"

Роберт Левандовски недавно якобы заявил Баварии, что хочет уйти в Реал.

По информации Marca, мюнхенцы рассматривают возможные варианты замены поляку.

Главный претендент – нападающий Лейпцига и сборной Германии Тимо Вернер, однако в поле зрения и форвард Тоттенхэма Харри Кейн.

Кроме того, "ФК Голливуд" рассматривает еще и тренера Тоттенхэма Маурисио Почеттино в качестве замены Юппу Хайнкесу, который намерен летом в очередной раз завершить карьеру.

Transfermarkt оценивает Кейна в 120 млн евро, Левандовски в 80, а Вернера в 60.