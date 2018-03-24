Украина U-21 отправилась в Англию на важный матч отбора Евро-2019

Как информирует официальный сайт Федерации футбола Украины, команда Александра Головко транзитом через Германию вылетела в Англию.

На днях Украина U-21 сыграла контрольный матч против Словении (3:2), а теперь прибудет в Шеффилд, где во вторник сыграет против англичан в рамках отбора Евро-2019.

Отмечается, что к тому времени в расположении сборной уже должны быть вратарь Андрей Лунин, а также хавбеки Александр Зинченко и Владимир Шепелев, которые после вчерашнего контрольного матча национальной команды отправились в молодежку.

Англия U-21 сейчас лидирует в нашей отборочной группе, тогда как Украина и Нидерланды делят второе место.