Новичок "Карпат": Горжусь тем, что меня сравнивают с Месси

- Это было длительное путешествие: Сан-Паулу - Амстердам - Киев - Львов. Эмоции переполняют. Очень рад, что наконец-то смогу помочь своей новой команде. Меня предупреждали, что здесь будет холодно. Сейчас нужно привыкнуть к таким погодным условиям, адаптироваться.

Я невысокого роста, но имею хорошую скорость, могу обыгрывать соперников. За счёт этого и забиваю голы. Горжусь тем, что меня сравнивают с Месси. Приехал в Украину, чтобы помочь команде и продолжить своё профессиональное развитие. Думаю, всё будет хорошо. В Боливии я достиг серьёзных успехов, играл за национальную команду и серьёзные клубы. Имел возможность быть в лидерах бомбардирской гонки, - сказал Варгас в интервью клубному видеоканалу.