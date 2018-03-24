Евгений Селезнев рассказал об уровне турецкой Суперлиги

"Сейчас чемпионат Турции сильнее, чем украинский. Тут складывается очень комфортная ситуация именно для футбола, поэтому наши футболисты переезжают туда. Каждая игра – полный стадион. Каждый день все говорят о футболе. Вообще в Турции две основные тему – футбол и политика. Тут даже на тренировку могут прийти 15 тысяч человек. В Украине сейчас за весь чемпионат столько не соберётся", - констатировал Евгений Селезнев.

Напомним, Селезнёв оказался на берегах Босфора зимой 2017-го. Сначала он выступал за "Карабюкспор", где отметился 8 голами в 31 матче, а прошлой зимой решил сменить клубную прописку.