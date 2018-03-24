Евгений Селезнев рассказал об уровне турецкой Суперлиги
Новости спорта: Украинский форвард турецкого "Акхисара" Евгений Селезнев рассказал об уровне турецкой Суперлиги.
"Сейчас чемпионат Турции сильнее, чем украинский. Тут складывается очень комфортная ситуация именно для футбола, поэтому наши футболисты переезжают туда. Каждая игра – полный стадион. Каждый день все говорят о футболе. Вообще в Турции две основные тему – футбол и политика. Тут даже на тренировку могут прийти 15 тысяч человек. В Украине сейчас за весь чемпионат столько не соберётся", - констатировал Евгений Селезнев.
Напомним, Селезнёв оказался на берегах Босфора зимой 2017-го. Сначала он выступал за "Карабюкспор", где отметился 8 голами в 31 матче, а прошлой зимой решил сменить клубную прописку.