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Экс-игрок "Динамо" забил шикарный гол в Австралии (Видео)

Милош Нинкович
18:56 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Полузащитник "Сиднея" Милош Нинкович отличился в матче против Сентрал Кост Маринерс.

Экс-хавбек киевского Динамо Милош Нинкович снова стал героем для Сиднея. Сербский футболист открыл счет в матче против аутсайдера Сентрал Кост Маринерс, который недавно сменил тренера.

После навеса в штрафную серб удачно пробил головой в падении. В итоге, Сидней победил на последних секундах после гола Мэтта Саймона на 90+3. В сезоне 2017/2018 Милош на своем счету имеет 6 голов в 21 матче.

Сидней после 24 туров находится на 1 строчке в турнирной таблице чемпионата Австралии и имеет 55 очков.

Австралия. А-Лига. 24 тур

Сентрал Кост Маринерс – Сидней – 1:2

Голы: Макгинг, 82 – Нинкович, 32, Саймон, 90+3

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Новости спорта, Видео, Милош Нинкович, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Сидней, Футбол.
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