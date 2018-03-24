Экс-игрок "Динамо" забил шикарный гол в Австралии (Видео)
Новости спорта: Полузащитник "Сиднея" Милош Нинкович отличился в матче против Сентрал Кост Маринерс.
Экс-хавбек киевского Динамо Милош Нинкович снова стал героем для Сиднея. Сербский футболист открыл счет в матче против аутсайдера Сентрал Кост Маринерс, который недавно сменил тренера.
После навеса в штрафную серб удачно пробил головой в падении. В итоге, Сидней победил на последних секундах после гола Мэтта Саймона на 90+3. В сезоне 2017/2018 Милош на своем счету имеет 6 голов в 21 матче.
Ninkovic with the PERFECT header to take the lead for Sydney FC!
Watch #CCMvSYD LIVE on Fox Sports 501. pic.twitter.com/jci32xGDeQ
— Hyundai A-League (@ALeague) 24 марта 2018 г.
Сидней после 24 туров находится на 1 строчке в турнирной таблице чемпионата Австралии и имеет 55 очков.
Австралия. А-Лига. 24 тур
Сентрал Кост Маринерс – Сидней – 1:2
Голы: Макгинг, 82 – Нинкович, 32, Саймон, 90+3