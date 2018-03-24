https://telegraf.com.ua/files/2018/03/zozulya2-150x90.jpg Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/3974284-zozulya-propustit-6-y-match-albasete-podryad.html
Зозуля пропустит 6-й матч "Альбасете" подряд
Новости спорта: Форвард «Альбасете» Роман Зозуля не поможет своей команде в матче против «Культураль Леонеса», который состоится 24 марта.
Это будет уже 6-й кряду матч, в котором не сыграет украинец.
У 28-летнего нападающего проблемы с лодыжкой.
Последний раз 28-летний украинец выходил на поле 11 февраля в матче с «Химнастиком» (0:1).
Всего в текущем сезоне Зозуля провел 20 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.
Telegraf.com.ua