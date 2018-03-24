Зозуля пропустит 6-й матч "Альбасете" подряд

Это будет уже 6-й кряду матч, в котором не сыграет украинец.

У 28-летнего нападающего проблемы с лодыжкой.

Последний раз 28-летний украинец выходил на поле 11 февраля в матче с «Химнастиком» (0:1).

Всего в текущем сезоне Зозуля провел 20 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.