Давид Силва покинул сборную Испании из-за преждевременных родов жены

Давид Силва досрочно покинул расположение сборной Испании по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Напомним, что полузащитник Давид Силва отсутствовал на нескольких матчах Манчестер Сити из-за преждевременного рождения ребенка. Его сын Матео родился недоношенным и сейчас борется за жизнь.

После матча со сборной Германии Силва покинул расположение национальной команды и отправился к жене.

OFICIAL | El jugador David Silva (@21LVA) ha sido liberado de la concentración por razones personales pic.twitter.com/RjqWbj5Cq5 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 24 марта 2018 г.

Силва точно пропустит следующий контрольный матч с Аргентиной, и, возмаожно, также не сыграет в матче Премьер-Лиги с Эвертоном.