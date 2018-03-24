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"Манчестер Юнайтед" предложит £40 млн за экс-звезду "Шахтера"
17:54 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в приобретении полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косты.

Летом английский клуб намерен предложить за 27-летнего бразильца £40 млн, сообщает Mirror.

Коста в 2015 году перешёл в мюнхенскую «Баварию» из донецкого «Шахтёра» за €30 млн. Минувшим летом «Ювентус» арендовал полузащитника с возможностью последующего выкупа за €40 млн.

В нынешнем сезоне Коста помог итальянскому клубу в 35 матчах во всех турнирах, забив три гола и отдав семь результативных передач.

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Новости спорта, Дуглас Коста, ФК Бавария, ФК Манчестер Юнайтед.
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