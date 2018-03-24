"Манчестер Юнайтед" предложит £40 млн за экс-звезду "Шахтера"

Летом английский клуб намерен предложить за 27-летнего бразильца £40 млн, сообщает Mirror.

Коста в 2015 году перешёл в мюнхенскую «Баварию» из донецкого «Шахтёра» за €30 млн. Минувшим летом «Ювентус» арендовал полузащитника с возможностью последующего выкупа за €40 млн.

В нынешнем сезоне Коста помог итальянскому клубу в 35 матчах во всех турнирах, забив три гола и отдав семь результативных передач.