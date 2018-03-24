Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Радивилов завоевал второе "золото" этапа Кубка мира в Дохе Радивилов завоевал второе "золото" этапа Кубка мира в Дохе
Новости: Тюмень-2018. Результаты женской гонки преследования Тюмень-2018. Результаты женской гонки преследования
Новости: Сборная Украины U-19 добыла волевую победу над Сербией Сборная Украины U-19 добыла волевую победу над Сербией
Новости: Свитолина с победы над Осакой стартовала на турнире в Майами Свитолина с победы над Осакой стартовала на турнире в Майами
X

Обамеянг рассказал, почему решил выступать за сборную Габона

Пьер-Эмерик Обамеянг
23:24 Сб, 24 Март 2018 Телеграф
football.ua

Новости спорта: Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг объяснил, почему решил выступать не за Италию, Францию или Испанию, а за сборную Габона.

Пьер-Эмерик Обамеянг решил выступать за сборную Габона, потому что в этой команде играл его отец.

"Обычно, когда у футболиста есть возможность выступать за сборные разных стран, он берет время на раздумье и делает выбор в пользу наиболее приемлемого для себя варианта, — сказал нападающий Арсенала в интервью пресс-службе лондонского клуба. – Передо мной же выбора не было, я все решил еще в раннем возрасте. Так уж сложилось, что я мог выбирать между Италией, Испанией и Францией, и даже начал выступать за французскую "молодежку". Но как только поступило предложение от сборной Габона, я тут же согласился. В свое время мой отец был капитаном этой команды, и моей заветной мечтой было когда-нибудь повторить его достижение. Так что выбора у меня, можно сказать, не было, все было решено мною заране"».

Закончив академию Милана, но не сыграв ни одного матча за первую команду "дьяволов", Пьер-Эмерик выступал за Дижон (39 матчей во всех турнирах, 10 голов), Лилль (24, 2), Монако (23, 2), Сент-Этьен (97, 41), Боруссию Д (213, 141) и Арсенал (6, 3). Капитан сборной Габона сыграл за национальную команду 56 матчей, в которых забил 23 мяча.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Пьер-Эмерик Обамеянг, Сборная Габона, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Сборная Украины U-19 добыла волевую победу над Сербией Товарищеские матчи: Северная Ирландия обыграла Южную Корею "Манчестер Юнайтед" предложит £40 млн за экс-звезду "Шахтера"

Последние новости

Ломаченко: Моя цель - победить всех чемпионов Фотограф показал, как улыбка меняет и украшает лицо человека (Фото) Эти продукты незаменимы для поддержания мужского здоровья
Сегодня читают в спорте
01 Ломаченко: Моя цель - победить всех чемпионов
02 Джошуа: Я боюсь проиграть и поэтому нервничаю
03 Украинскому чемпиону Олимпиады Абраменко Россия и Казахстан предлагали сменить гражданство
04 Бриедис: Я все еще не смотрел бой с Усиком
05 "ПСЖ" начал переговоры с Конте: детали предложения
Новости сегодня
00:46 Удивительные фотоснимки предметов быта наших предков (Фото)
00:40 Медики нашли способ как избежать ранней смерти
00:10 На улицах Киева работал уникальный автокран потрясающей мощности (Видео)
00:07 Джошуа: Я боюсь проиграть и поэтому нервничаю
23:42 СМИ: "Бавария" не сумела убедить Тухеля, немец возглавит другой топ-клуб
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Переход на летнее время 2018: когда переводить часы Переход на летнее время 2018: когда переводить часы
Новости: Порошенко намерен изменить Конституцию Украины Порошенко намерен изменить Конституцию Украины
Новости: Пэрис Хилтон потеряла безумно дорогое обручальное кольцо Пэрис Хилтон потеряла безумно дорогое обручальное кольцо
Новости: Создатели Siri разрабатывают уникальный робот Создатели Siri разрабатывают уникальный робот
Добавить комментарий
0