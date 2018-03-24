Обамеянг рассказал, почему решил выступать за сборную Габона

Пьер-Эмерик Обамеянг решил выступать за сборную Габона, потому что в этой команде играл его отец.

"Обычно, когда у футболиста есть возможность выступать за сборные разных стран, он берет время на раздумье и делает выбор в пользу наиболее приемлемого для себя варианта, — сказал нападающий Арсенала в интервью пресс-службе лондонского клуба. – Передо мной же выбора не было, я все решил еще в раннем возрасте. Так уж сложилось, что я мог выбирать между Италией, Испанией и Францией, и даже начал выступать за французскую "молодежку". Но как только поступило предложение от сборной Габона, я тут же согласился. В свое время мой отец был капитаном этой команды, и моей заветной мечтой было когда-нибудь повторить его достижение. Так что выбора у меня, можно сказать, не было, все было решено мною заране"».

Закончив академию Милана, но не сыграв ни одного матча за первую команду "дьяволов", Пьер-Эмерик выступал за Дижон (39 матчей во всех турнирах, 10 голов), Лилль (24, 2), Монако (23, 2), Сент-Этьен (97, 41), Боруссию Д (213, 141) и Арсенал (6, 3). Капитан сборной Габона сыграл за национальную команду 56 матчей, в которых забил 23 мяча.