Месси: Настроен оптимистично на матч со сборной Испании

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси надеется сыграть в товарищеском матче против испанцев.

"Я тренировался нормально и не ощущал повреждения. Но все еще испытываю дискомфорт. Поэтому мы решили все прояснить", — приводит слова Месси Football Espana.

"Настроен оптимистично на матч со сборной Испании. Я действительно хочу играть", — сказал Месси.

Матч Испания — Аргентина состоится во вторник, 27 марта в 22:30 по киевскому времени.