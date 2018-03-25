Месси: Настроен оптимистично на матч со сборной Испании
Новости спорта: Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины скорее всего выйдет на поле в товарищеском поединке против Испании.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси надеется сыграть в товарищеском матче против испанцев.
"Я тренировался нормально и не ощущал повреждения. Но все еще испытываю дискомфорт. Поэтому мы решили все прояснить", — приводит слова Месси Football Espana.
"Настроен оптимистично на матч со сборной Испании. Я действительно хочу играть", — сказал Месси.
Матч Испания — Аргентина состоится во вторник, 27 марта в 22:30 по киевскому времени.