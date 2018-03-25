Цыганков травмирован, Бурда покинул расположение сборной Украины
Новости спорта: Молодой игрок "Динамо" Виктор Цыганков тренировался по индивидуальной программе.
Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков получил травму бедра в товарищеском матче против Саудовской Аравии.
В субботу, 24 марта, Цыганков тренировался по индивидуальной программе, полученная травма незначительная, сообщается на сайте ФФУ.
Защитник Никита Бурда не сможет восстановиться к матчу против Японии, который состоится 27 марта, поэтому покинет расположение сборной в воскресенье, 25 марта.
Ранее сообщалось, что Украина не смогла обыграть сборную Саудовской Аравии, матч завершился со счетом 1:1.
Тренер сборной Андрей Шевченко прокомментировал матч против саудитов.