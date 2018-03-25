Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Радивилов завоевал второе "золото" этапа Кубка мира в Дохе Радивилов завоевал второе "золото" этапа Кубка мира в Дохе
Новости: Тюмень-2018. Результаты женской гонки преследования Тюмень-2018. Результаты женской гонки преследования
Новости: Сборная Украины U-19 добыла волевую победу над Сербией Сборная Украины U-19 добыла волевую победу над Сербией
Новости: Свитолина с победы над Осакой стартовала на турнире в Майами Свитолина с победы над Осакой стартовала на турнире в Майами
X

Цыганков травмирован, Бурда покинул расположение сборной Украины

Виктор Цыганков
06:59 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Молодой игрок "Динамо" Виктор Цыганков тренировался по индивидуальной программе.

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков получил травму бедра в товарищеском матче против Саудовской Аравии.

В субботу, 24 марта, Цыганков тренировался по индивидуальной программе, полученная травма незначительная, сообщается на сайте ФФУ.

Защитник Никита Бурда не сможет восстановиться к матчу против Японии, который состоится 27 марта, поэтому покинет расположение сборной в воскресенье, 25 марта.

Ранее сообщалось, что Украина не смогла обыграть сборную Саудовской Аравии, матч завершился со счетом 1:1.

Тренер сборной Андрей Шевченко прокомментировал матч против саудитов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Виктор Цыганков, Новости футбола, Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)

Прощай Пхенчхан: яркая церемония закрытия Паралимпийских игр 2018 (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Тренер "Боруссии" оценил уровень мастерства Усэйна Болта Криштиану Роналду рискует сесть в тюрьму на 10 лет Игроки сборной России подтвердили, что погуляли в клубе после разгрома от Бразилии

Последние новости

В "ДНР" организуют платные "туры" для поиска мобильной связи Вратари снова не довольны мячом перед чемпионатом мира Смех до упаду: прикольные ожидание и реальность в нашей жизни
Сегодня читают в спорте
01 Смерть на футбольном поле: футболист умер от удара мячом
02 Цыганков травмирован, Бурда покинул расположение сборной Украины
03 Ломаченко: Моя цель - победить всех чемпионов
04 Джошуа: Я боюсь проиграть и поэтому нервничаю
05 Украинскому чемпиону Олимпиады Абраменко Россия и Казахстан предлагали сменить гражданство
Новости сегодня
08:09 Самые необычные города в мире - их особенности и странности (Фото)
08:08 Месси: Настроен оптимистично на матч со сборной Испании
07:53 Уайт брутально отправил в нокаут Лукаса Брауна и завоевал титул WBC
07:43 Рэшфорд рассказал, чем его больше всего поразил Ибрагимович
07:29 Вольф: Постараемся не давить на Боттаса
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцы начали жить по летнему времени Украинцы начали жить по летнему времени
Новости: Порошенко намерен изменить Конституцию Украины Порошенко намерен изменить Конституцию Украины
Новости: Премьера тизера: "Терминал" с Марго Робби Премьера тизера: "Терминал" с Марго Робби
Новости: Рецепт дня: вкусный торт "Зебра" Рецепт дня: вкусный торт "Зебра"
Добавить комментарий
0