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Капитан сборной Японии - о матче против Украины

Макото Хасебе
16:50 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Капитан сборной Японии Макото Хасебе поделился ожиданиями накануне матча против Украины.

Капитан национальной сборной Японии Макото Хасебе пообещал, что его команда покажет достойную игру в матче с Украиной, сообщает zbirna.com.

"Нам нужно много работать. Индивидуальные навыки требуют отработки. Как и командные действия.

То, что мы показали в матче с Мали – не наш уровень. Мы должны подготовиться к поединку с Украиной.

У нас есть хорошая возможность исправить наши ошибки в матче с этим соперникам. Обещаю, команда покажет хороший футбол", – сказал Хасебе.

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Новости спорта, Макото Хасебе, Новости футбола, Сборная Украины, Сборная Японии, Футбол.
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