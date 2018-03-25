Капитан сборной Японии - о матче против Украины

Капитан национальной сборной Японии Макото Хасебе пообещал, что его команда покажет достойную игру в матче с Украиной, сообщает zbirna.com.

"Нам нужно много работать. Индивидуальные навыки требуют отработки. Как и командные действия.

То, что мы показали в матче с Мали – не наш уровень. Мы должны подготовиться к поединку с Украиной.

У нас есть хорошая возможность исправить наши ошибки в матче с этим соперникам. Обещаю, команда покажет хороший футбол", – сказал Хасебе.