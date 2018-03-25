Пуйоль - о возможном переходе Неймара в "Реал"

"Думаю, Неймар может перейти в Реал. Не вижу в этом никакой проблемы. Он профессионал, с этим не поспоришь.

Правда, ему будет сложно покинуть ПСЖ, ведь клуб потратил на него очень много денег", – цитирует испанца Estadao.

Напомним, Неймар перешел из Барселоны в ПСЖ за 222 млн евро летом 2017 года. Ранее появилась информация о том, что Неймар хочет решить вопрос с трансфером к ЧМ-2018, а главным претендентом на бразильского нападающего является мадридский Реал.

Недавно сам игрок, а также его отец, встретились в Бразилии с руководством ПСЖ для того, чтобы обсудить будущее игрока.