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Пуйоль - о возможном переходе Неймара в "Реал"

Пуйоль и Неймар
10:22 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Легенда Барселоны Карлес Пуйоль прокомментировал слухи о возможном переходе Неймара в Реал.

"Думаю, Неймар может перейти в Реал. Не вижу в этом никакой проблемы. Он профессионал, с этим не поспоришь.

Правда, ему будет сложно покинуть ПСЖ, ведь клуб потратил на него очень много денег", – цитирует испанца Estadao.

Напомним, Неймар перешел из Барселоны в ПСЖ за 222 млн евро летом 2017 года. Ранее появилась информация о том, что Неймар хочет решить вопрос с трансфером к ЧМ-2018, а главным претендентом на бразильского нападающего является мадридский Реал.

Недавно сам игрок, а также его отец, встретились в Бразилии с руководством ПСЖ для того, чтобы обсудить будущее игрока.

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Новости спорта, Карлес Пуйоль, Неймар, Новости футбола, ФК Барселона, Футбол.
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