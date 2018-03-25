"Мне обидно": Селезнев - о игровой форме Коноплянки

Нападающий «Акхисар Беледие» Евгений Селезнев считает, что Евгения Коноплянку недооценивают в «Шальке».

«Мне очень тяжело. Смотрю, его не ставят. Мне обидно, ведь он - невероятно крутой футболист. Женя заслуживает того, чтобы его ценили больше.

Но я заметил в других странах закономерность: они больше ценят своих. Только мы наоборот», – сказал Селезнев в эфире телеканала «Футбол 1».

В последних четырех матчах «Шальке» Коноплянка провел на поле 42 минуты.