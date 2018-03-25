Стало известно, когда сборная Италии получит главного тренера
Новости спорта: Помощник комиссара Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта сообщил, когда организация назовет нового наставника национальной команды.
"Имя нового тренера станет известно 20 мая. Если мы найдем лучшего тренера за Луиджи Ди Бьяджо, то объявим об этом именно тогда.
Не скажу, что кандидатов много. Ди Бьяджо может остаться наставником или войдет в тренерский штаб нового главного тренера. Федерация считает назначение Ди Бьяджо хорошим вариантом", – цитирует функционера Football Italia.
Луиджи Ди Бьяджо сейчас исполняет обязанности главного тренера сборной Италии.