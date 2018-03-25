Украинский вратарь интересен "Ювентусу", "Интеру" и "Ливерпулю"
Новости спорта: За голкипером Зари охотятся лучшие клубы Европы.
Вратарь луганской Зари Андрей Лунин находится "на карадше" у Ювентуса, Интера и Ливерпуля. Об этом пишет Football Italia, ссылаясь на Gazzetta dello Sport.
Также по информации издания, голкипером интересуются Лейпциг, Уотфорд, Вольфсбург и Реал Сосьедад.
Напомним, что 19-летний голкипер дебютировал за сборную Украины в товарищеском матче против Саудовской Аравии (1:1). А в данный момент он находится в расположение молодежной команды.
В текущем сезоне Лунин сыграл за Зарю в 28 матчах во всех турнирах.