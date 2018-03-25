Гризманн готов пойти на понижение зарплаты, чтобы перейти в "Барселону"

Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн готов согласиться на снижение зарплаты, чтобы присоединится к "Барселоне" нынешним летом, сообщает Sport.es.

По информации издания, во время переговоров с "Барселоной" Гризманн согласился на сниженную фиксированную зарплату, приемлимую для клуба, взамен на включение в контракт больших бонусов за важные титулы.

Ранее 27-летний француз сообщил, что намерен принять решение относительно своего будущего до чемпионата мира в России.

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года.