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Гризманн готов пойти на понижение зарплаты, чтобы перейти в "Барселону"

Антуан Гризманн
21:47 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Антуан Гризманн готов согласиться на снижение зарплаты, чтобы присоединится к "Барселоне" летом.

Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн готов согласиться на снижение зарплаты, чтобы присоединится к "Барселоне" нынешним летом, сообщает Sport.es.

По информации издания, во время переговоров с "Барселоной" Гризманн согласился на сниженную фиксированную зарплату, приемлимую для клуба, взамен на включение в контракт больших бонусов за важные титулы.

Ранее 27-летний француз сообщил, что намерен принять решение относительно своего будущего до чемпионата мира в России.

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года.

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Новости спорта, Антуан Гризманн, Новости футбола, ФК Атлетико М, ФК Барселона, Футбол.
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