Месси тренировался в общей группе сборной Аргентины

Нападающий Лионель Месси приступил к тренировкам в общей группе национальной сборной Аргентины. Об этом сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что форвард Барселоны пропустил поединок с Италией из-за того, что почувствовал проблемы с мышцами. Наставник сборной Аргентины заявил, что решил оставить Лео вне игры из-за предосторожности.

Отметим, что голы Эвера Банеги и Мануэля Лансини принесли команде Хорхе Сампаоли победу над итальянцами (2:0).