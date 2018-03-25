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Месси тренировался в общей группе сборной Аргентины

Лионель Месси
21:05 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Аргентинец Лионель Месси примет участие в следующем контрольном матче своей сборной.

Нападающий Лионель Месси приступил к тренировкам в общей группе национальной сборной Аргентины. Об этом сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что форвард Барселоны пропустил поединок с Италией из-за того, что почувствовал проблемы с мышцами. Наставник сборной Аргентины заявил, что решил оставить Лео вне игры из-за предосторожности.

Отметим, что голы Эвера Банеги и Мануэля Лансини принесли команде Хорхе Сампаоли победу над итальянцами (2:0).

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Новости спорта, Лионель Месси, Новости футбола, Сборная Аргентины, ФК Барселона, Футбол.
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