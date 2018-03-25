Хацкевич об участии динамовцев в матчах сборных

"Большое количество наших ребят регулярно уезжает в сборные своих стран, поэтому мы хорошо знаем вопросы, которые могут возникнуть по их возвращению. Нужно учитывать, что некоторые играют в Америке: Пиварич, Гонсалес, также обращать внимание на их состояние и разницу во времени", — приводит слова Хацкевича телеканал Футбол.

"Дай бог, чтобы все вернулись здоровыми, а за четыре дня, которые останутся до игры чемпионата, мы определимся, кто к какому матчу будет готовиться. А также, кто из молодых ребят будет работать с нами, а кто – с командой U-21".