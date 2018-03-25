Сборная Украины отправилась на матч против Японии

В общей группе работали все 20 футболистов, летящих сегодня в Льеж, в том числе и Виктор Цыганков, который вчера занимался индивидуально.

Никита Бурда, который не восстановился после растяжения мышцы бедра, ждал партнеров в гостинице.

Сборная Украины покинула аэропорт Малаги в 16:00 по европейскому времени. Планируется, что в полете чартер находиться 2 часа 45 минут.

По прибытии в Бельгию "сине-желтые" отправятся в гостиницу "Шато де Терме" на окраине Льежа. Там команда поужинает и пойдет отдыхать. Следующую тренировку, предматчевую, сборники проведут завтра — на поле стадиона "Морис Дюфран".