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Цыганков сможет сыграть против Японии

Виктор Цыганков и Руслан Малиновский
12:38 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Хавбек сборной Украины вернулся в общую группу сборной.

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков, который из-за микроповреждения, полученного в недавнем товарищеском матче с Саудовской Аравией (1:1), вынужден был тренироваться по индивидуальной программе, вернулся в строй.

Во вчерашней тренировке украинской национальной команды в Марбелье 20-летний футболист уже работал в общей группе и без всяких ограничений.

Таким образом, Цыганков имеет все шансы принять участие и во втором товарищеском матче сборной Украины.

Напомним, 27 марта «сине-желтая» дружина сыграет в Льеже со сборной Японии. Начало встречи — в 15:20 по киевскому времени.

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Новости спорта, Виктор Цыганков, Новости футбола, Сборная Украины, Сборная Японии, Футбол.
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