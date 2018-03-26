Цыганков сможет сыграть против Японии

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков, который из-за микроповреждения, полученного в недавнем товарищеском матче с Саудовской Аравией (1:1), вынужден был тренироваться по индивидуальной программе, вернулся в строй.

Во вчерашней тренировке украинской национальной команды в Марбелье 20-летний футболист уже работал в общей группе и без всяких ограничений.

Таким образом, Цыганков имеет все шансы принять участие и во втором товарищеском матче сборной Украины.

Напомним, 27 марта «сине-желтая» дружина сыграет в Льеже со сборной Японии. Начало встречи — в 15:20 по киевскому времени.