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Футбол. Расписание товарищеских матчей 26 марта

Криштиану Роналду
15:46 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: В понедельник, 26 марта, состоится четыре товарищеских матча между национальными командами.

Безусловно, главное внимание будет уделено матчу в Португалии, где команда Криштиану Роналду (действующие чемпионы Европы) принимает Нидерланды.

Товарищеские матчи

19:00 Финляндия - Мальта

19:00 Болгария - Казахстан

20:00 Албания - Норвегия

21:30 Португалия - Нидерланды

Напомним, сборная Украины сыграет свой товарищеский матч с Японией завтра в 15:20.

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Новости футбола, Сборная Нидерландов, Сборная Португалии, Футбол.
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