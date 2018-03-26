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Футбол. Расписание товарищеских матчей 26 марта
15:46 Сегодня Телеграф
Новости спорта: В понедельник, 26 марта, состоится четыре товарищеских матча между национальными командами.
Безусловно, главное внимание будет уделено матчу в Португалии, где команда Криштиану Роналду (действующие чемпионы Европы) принимает Нидерланды.
Товарищеские матчи
19:00 Финляндия - Мальта
19:00 Болгария - Казахстан
20:00 Албания - Норвегия
21:30 Португалия - Нидерланды
Напомним, сборная Украины сыграет свой товарищеский матч с Японией завтра в 15:20.
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