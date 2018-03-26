Стоимость Зинченко выросла на трансферном рынке

Защитник «Ман Сити» и сборной Украины Александр Зинченко подорожал на 1,5 млн евро по версии портала Transfermarkt.

23 марта цена на 21-летнего футболиста возросла с 4,5 млн до 6 млн евро.

Наибольший скачок стоимости Зинченко был в январе 2016 года, когда тогда еще футболист «Уфы» подорожал с 600 тысяч долларов до 4 млн.

Теперь футболист находится на 7-м месте в рейтинге самых дорогих украинских футболистов по версии Transfermarkt. На первом месте остается хавбек «Борусси» Д Андрей Ярмоленко, его цена – 25 млн евро.