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Стоимость Зинченко выросла на трансферном рынке

Александр Зинченко и Шевченко
16:17 Сегодня Телеграф
Трибуна
Фото: Инстаграмм

Новости спорта: Украинский футболист Александр Зинченко подорожал на 1,5 млн евро по версии Transfermarkt.

Защитник «Ман Сити» и сборной Украины Александр Зинченко подорожал на 1,5 млн евро по версии портала Transfermarkt.

23 марта цена на 21-летнего футболиста возросла с 4,5 млн до 6 млн евро.

Наибольший скачок стоимости Зинченко был в январе 2016 года, когда тогда еще футболист «Уфы» подорожал с 600 тысяч долларов до 4 млн.

Теперь футболист находится на 7-м месте в рейтинге самых дорогих украинских футболистов по версии Transfermarkt. На первом месте остается хавбек «Борусси» Д Андрей Ярмоленко, его цена – 25 млн евро.

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Новости спорта, Александр Зинченко, АПЛ, Сборная Украины, ФК Манчестер Сити, Футбол.
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