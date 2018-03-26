Украина и Япония определились с цветами формы на матч

27 марта в бельгийском Льеже наша сборная проведет товарищеский поединок против Японии.

Как сообщает официальный сайт ФФУ, сегодня состоялось традиционное предматчевое совещание, в ходе которого были определены игровые цвета соперников.

Сборная Украины, как и в матче с Саудовской Аравией, выйдет на поле в желтом комплекте. Япония же сыграет в синей форме.

Поединок между Украиной и Японией начнется в 15:20 по киевскому времени.