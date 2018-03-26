Украина и Япония определились с цветами формы на матч
Новости спорта: Стали известны цвета комплектов форм, в которых Украина и Япония выйдут на поле в товарищеском поединке.
27 марта в бельгийском Льеже наша сборная проведет товарищеский поединок против Японии.
Как сообщает официальный сайт ФФУ, сегодня состоялось традиционное предматчевое совещание, в ходе которого были определены игровые цвета соперников.
Сборная Украины, как и в матче с Саудовской Аравией, выйдет на поле в желтом комплекте. Япония же сыграет в синей форме.
Поединок между Украиной и Японией начнется в 15:20 по киевскому времени.