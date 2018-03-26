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Владелец футбольного клуба хотел рассчитаться с долгами биткоинами

Йонхон Ли
19:58 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Президент "россо-нери" Йонхон Ли не смог провернуть сделку при помощи криптовалюты.

Прошлым летом возглавляемый Ли китайский консорциум взял кредит у компании Эллиотт Менеджмент на сумму около 180 млн евро для того, чтобы завершить покупку Милана.

Данную сумму Йонхон должен вернуть до октября 2018 года, иначе его могут ожидать серьезные последствия вплоть до того, что Милан может перейти в собственность Эллиотт Менеджмент.

Как сообщает газета La Repubblica, Ли попытался использовать свои вложения в криптовалюту и предложил рассчитаться с частью долгов биткоинами, однако в Эллиотт отказались принимать данный вид оплаты.

Ранее сообщалось, что российский миллиардер Алишер Усманов хочет стать владельцем Милана.

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Новости спорта, Йонхон Ли, Серия А, ФК Милан, Футбол.
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