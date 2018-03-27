Украина - Япония: где смотреть матч

Сборная Украины 27 марта проведет контрольный поединок, в котором встретится против Японии.

В прямом эфире матч Япония – Украина можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1 и ТРК Украина.

Отметим, что товарищеская встреча между командами Украины и Японии состоится во вторник, 27 марта, на стадионе Морис Дюфран в городе Льеж (Бельгия). Стартовый свисток – в 15:20 по киевскому времени.

Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча.