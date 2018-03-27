Главному тренеру МЮ нужен игрок "Шахтера"
Новости спорта: Главный тренер "Манчестер Юнайтед" намерен усилить полузащиту своей команды
Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо хочет усилить центр полузащиты «красных дьяволов» будущим летом.
Моуриньо уже подготовил список из потенциальных новичков, которых он бы хотел видеть в своей команде. В шорт-лист португальского специалиста вошли Артуро Видаль («Бавария»), Марко Вератти (ПСЖ), Жоржиньо («Наполи») и Фред («Шахтер»).
В текущем сезоне Фред провел за «горняков» 29 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.