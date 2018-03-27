Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сборная Украины уверенно переиграла Японию в товарищеском матче Сборная Украины уверенно переиграла Японию в товарищеском матче
Новости: Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото) Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Новости: Футбол. Расписание матчей 27 марта Футбол. Расписание матчей 27 марта
Новости: В Украине впервые пройдет конгресс WBC В Украине впервые пройдет конгресс WBC
X

Главному тренеру МЮ нужен игрок "Шахтера"

Фред
19:00 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Главный тренер "Манчестер Юнайтед" намерен усилить полузащиту своей команды

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо хочет усилить центр полузащиты «красных дьяволов» будущим летом.

Моуриньо уже подготовил список из потенциальных новичков, которых он бы хотел видеть в своей команде. В шорт-лист португальского специалиста вошли Артуро Видаль («Бавария»), Марко Вератти (ПСЖ), Жоржиньо («Наполи») и Фред («Шахтер»).

В текущем сезоне Фред провел за «горняков» 29 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Жозе Моуриньо, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Шахтер, Фред, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)

Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Барселона" хочет воспользоваться конфликтом Моуриньо и купить игрока "МЮ" "Лестер" готов отпустить Мареза Сабо: Хочу сказать тем, кто критикует Шевченко - этого не надо делать

Последние новости

Белла Хадид снялась в откровенной фотосессии с парнем Ротань провел сотый матч за сборную Украины ВОЗ: недиагностированные случаи туберкулеза составляют 25%
Сегодня читают в спорте
01 Украинский гимнаст принял гражданство России
02 Япония 1:2 Украина: события матча
03 Конюшня, бассейн и футбольное поле: первые фото с грандиозной стройки особняка Руни
04 Не Турцией единой: Чигринский получил много предложений
05 Нидерланды разгромили Португалию Криштиану Роналду
Новости сегодня
19:18 Вышел первый трейлер военной драмы о тральщике "Черкассы" (Видео)
19:14 Россошанскому продолжили меру пресечения
19:14 В США оценили решение ЕС в отношении дипломатов РФ
19:07 В Попасной восстановили водоснабжение
19:05 У них нет миграции: шведский депутат решил мигрировать в Венгрию
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Генсек НАТО обнародовал решение по России Генсек НАТО обнародовал решение по России
Новости: Посольство РФ отреагировало на высылку Украиной российских дипломатов Посольство РФ отреагировало на высылку дипломатов
Новости: В СК РФ назвали вероятные причины пожара в Кемерово В СК РФ назвали вероятные причины пожара в Кемерово
Новости: Apple представила новый iPad 9.7 (Видео) Apple представила новый iPad 9.7 (Видео)
Добавить комментарий
0