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СМИ: Семь стран намерены бойкотировать ЧМ-2018 в России

ЧМ-2018
17:04 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Семь стран намерены бойкотировать ЧМ-2018 в России

Официальные лица семи стран намерены бойкотировать чемпионат мира 2018 по футболу, который пройдет в России.

Как сообщает The Sun, правительственный бойкот планируют официальные лица из Великобритании, Исландии, Польши, Дании, Швеции, Австралии и Японии.

Ожидается, что в ближайшее время к бойкоту присоединятся правительства некоторых других государств.

Причиной бойкота британцами является отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Лондоне. Остальные страны присоединяются к бойкоту в знак солидарности с Великобританией. Кроме заявлений о бойкоте многие страны начали выдворять российских дипломатов из своих стран.

При этом отмечается, что бойкот касается только официальных членов правительства, а футболисты все же выступят на ЧМ-2018.

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