Украина U-19 оформила эпический камбэк против Румынии и вышла на Евро

Украине нужно было обязательно побеждать Румынию, чтобы выходить на Евро-2018. Как и прошлом матче против Сербии, молодые украинцы держали всех в напряжении до самых последних минут, но все же сумели дважды забить в концовке матча и вырвать победу.

Первый тайм матча проходил в борьбе и сопровождался большим количеством нарушений с обеих сторон. Опасные моменты возникали практически только после стандартных положений. Лучший шанс открыть счет в матче имела Украина на 38-й минуте, когда Алексей Кащук промахнулся с выгодной позиции.

Второй тайм начался с атак сборной Румынии и уже в дело неоднократно пришлось вступать голкиперу Украины Владиславу Кучеруку. Эти атаки принесли свои плоды на 77-й минуте, когда Олимпиу Маруцан поразил ворота украинцев с передачи Роберта Нечу.

Маруцан так активно радовался забитому мячу, что получил вторую желтую карточку и покинул поле. Это и стало одним из ключевых моментов не только матча, но и всего отбора на Евро.

Украина быстро воспользовалась преимуществом в одного человека, и на 84-й минуте Александр Сафронов забил с передачи Андрея Ременюка. Финальный натиск украинцев завершился точным ударом капитана команды Валерия Бондаря с передачи Виталия Миколенко на второй добавленной минуте.

Таким образом, Украина закончила отбор на Евро-2018 на первом месте в группе 4, дающем право на участие в Евро-2018. На счету украинцев 7 очков в трех матчах.

Румыния вместе с матчем проиграла и путевку на евромундиаль, заняв второе место в группе с 6-ю очками в активе.

Украина U-19 — Румыния U-19 2:1

Голы: Сафронов (85), Бондарь (90+2) — Маруцан (77).

Украина: Кучерук, Бондарь, Сафронов, Миколенко, Хахлов, Корниенко, Булеца (Ременюк, 74), Супряга (Кулаков, 90+5), Дришлюк, Кащук, Снурницын.