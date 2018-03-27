Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Япония - Украина: видео голов и обзор матча Япония - Украина: видео голов и обзор матча
Новости: Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото) Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Новости: Футбол. Расписание матчей 27 марта Футбол. Расписание матчей 27 марта
Новости: В Украине впервые пройдет конгресс WBC В Украине впервые пройдет конгресс WBC
X

За трансферы в "Динамо" теперь будет отвечать Красников
21:54 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас заявил, что киевское Динамо усилится известным менеджером.

За трансферную деятельность Динамо отныне будет отвечать Евгений Красников. Об этом сообщил журналист телеканалов Футбол 1/Футбол 2.

"У киевлян солидное менеджерское усиление – гуру латиноамериканского рынка Евгений Красников. Поговаривают, что ему даже отдадут официальную должность спортдира. У меня сразу же вопрос: Папа Гуйе – это первое усиление?", – написал Игорь Бурбас в социальную сеть Twitter.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Евгений Красников, Игорь Бурбас, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)

Мать четверых детей Стивена Джеррарда (Фото)
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Ротань провел сотый матч за сборную Украины Украина U-17 вдесятером удержала ничью с Чехией и пробилась на Евро-2018 Тренер Боруссии рассказал о перспективах Ярмоленко в нынешнем сезоне

Последние новости

Даша Астафьева показала декольте в чувственной фотосессии в купальнике Донбасс нуждается в дополнительных КПВВ Украина U-19 оформила эпический камбэк против Румынии и вышла на Евро
Сегодня читают в спорте
01 Украинский гимнаст принял гражданство России
02 Япония 1:2 Украина: события матча
03 Не Турцией единой: Чигринский получил много предложений
04 СМИ: Семь стран намерены бойкотировать ЧМ-2018 в России
05 Конюшня, бассейн и футбольное поле: первые фото с грандиозной стройки особняка Руни
Новости сегодня
22:23 В Украине выросла доля возобновляемой энергетики
22:21 Лучше бы не делали: худшие татуировки футболистов (Фото)
22:18 До опасной близости огромного астероида с Землей осталось три дня
22:02 СБУ закрыла въезд в Украину 23 выдворенным из Британии россиянам
21:59 Стэнли Туччи в пятый раз станет отцом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Генсек НАТО обнародовал решение по России Генсек НАТО обнародовал решение по России
Новости: Посольство РФ отреагировало на высылку Украиной российских дипломатов Посольство РФ отреагировало на высылку дипломатов
Новости: "Газпром" отказался выполнить решения Стокгольмского арбитража "Газпром" не будет поставлять газ в Украину
Новости: Apple представила новый iPad 9.7 (Видео) Apple представила новый iPad 9.7 (Видео)
Добавить комментарий
0