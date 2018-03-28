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Сборная Испании по футболу установила новый рекорд

Сборная Испании
17:26 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Разгром сборной Аргентины стал историческим событием для сборной Испании.

Товарищеский матч на мадридском стадионе Ванда Метрополитана между Испанией и Аргентиной завершился невероятной победой хозяев со счетом 6:1.

Таким образом, "Фурия роха" установила личный рекорд, одержав самую большую победу над сборной, которая когда-то становилась чемпионом мира.

Сами аргентинцы также отметились достижением. Они повторили свой антирекорд по самому разгромному поражению. В 1958 году Аргентину разгромила 6:1 Чехословакия, а в 2009-м – Боливия.

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Новости спорта, Новости футбола, Сборная Аргентины, Сборная Испании, Футбол.
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