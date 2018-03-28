Сборная Испании по футболу установила новый рекорд

Товарищеский матч на мадридском стадионе Ванда Метрополитана между Испанией и Аргентиной завершился невероятной победой хозяев со счетом 6:1.

Таким образом, "Фурия роха" установила личный рекорд, одержав самую большую победу над сборной, которая когда-то становилась чемпионом мира.

Сами аргентинцы также отметились достижением. Они повторили свой антирекорд по самому разгромному поражению. В 1958 году Аргентину разгромила 6:1 Чехословакия, а в 2009-м – Боливия.