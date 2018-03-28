Коутиньо показал свой шикарный дом в Каталонии (Видео)

Нападающий Барселоны Филиппе Коутиньо показал свой дом в столице Каталонии, куда перебрался с семьей.

جولة بـ منزل فيليب كوتينهو الجديد في برشلونة pic.twitter.com/p8HlqfQiaN — FCBW Media (@FCBW_Media01) 25 марта 2018 г.

В августе 2017 года бразилец покинул АПЛ и перешел в Барселону, где уже успел обосноваться. Журналистка со съемочной группой пришла в гости к футболисту, где познакомилась с его домочадцами, осмотрела большие комнаты и сыграла в теннисбол во дворе. В кадр также попал бар с многочисленными бутылками с алкоголем, но на нем операторы не стали заострять внимание.