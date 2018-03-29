Роберто Карлос назвал главных фаворитов чемпионата мира

Бывший защитник сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлос считает, что сборная Бразилии не является главным фаворитом чемпионата мира — 2018. По его мнению, нынешний состав сборной гораздо слабее предыдущих.

«Германия, Испания и Франция — вот основные фавориты чемпионата мира — 2018, а не Бразилия. Раньше, когда Бразилия играла с какой-либо сборной, то все задавали только один вопрос — имеет ли соперник хоть малейший шанс? Сегодня же вопрос ставится по-другому — есть ли у нас шанс выиграть? Чувствуете разницу?» — цитирует Роберто Карлоса France Football.