"Манчестер Сити" хочет сохранить Стерлинга

В данный момент у 23-летнего футболиста остались всего два года по текущему контракту с Сити.

Как сообщает ESPN, "горожане" планируют продлить Стерлинга до конца нынешнего сезона, предложив ему как минимум 5-летнее соглашение. По информации издания, Рахим является одним из ключевых футболистов команды, на которых в будущем собирается строить свою игру главный тренер Сити Хосеп Гвардиола.

В сезоне 2017-2018 Стерлинг отличился 20 голами и 11 результативными передачами во всех турнирах.