Легендарный "Интер" готовы продать за 600 млн евро
Новости спорта: Компания Suning Group готова выставить свою долю акций в миланском клубе на продажу.
В данный момент Suning Group владеет 68,55 процентами акций Интера.
Как сообщает Corriere della Sera, компания готова продать Интер за 600 миллионов евро. Причиной такого решение является неспособность китайских боссов совладать с правилами финансового фэйр-плей и отсутствие "нерадзурри" в текущем розыгрыше еврокубков.
Накануне пост спортивного директора Интера и Цзянсу Сунин покинул Вальтер Сабатини.
Ранее сообщалось, что на покупку соседа "нерадзурри" по городу – Милана претендуют миллиардеры из России и США.