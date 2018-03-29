Легендарный "Интер" готовы продать за 600 млн евро

В данный момент Suning Group владеет 68,55 процентами акций Интера.

Как сообщает Corriere della Sera, компания готова продать Интер за 600 миллионов евро. Причиной такого решение является неспособность китайских боссов совладать с правилами финансового фэйр-плей и отсутствие "нерадзурри" в текущем розыгрыше еврокубков.

Накануне пост спортивного директора Интера и Цзянсу Сунин покинул Вальтер Сабатини.

Ранее сообщалось, что на покупку соседа "нерадзурри" по городу – Милана претендуют миллиардеры из России и США.