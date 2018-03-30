Украина решила бойкотировать Конгресс ФИФА, который пройдет в России
Новости спорта: Украинские функционеры пропустят Конгресс ФИФА, где определят организаторов чемпионата мира 2026 года.
Представители ФФУ решили бойкотировать Конгресс ФИФА, который пройдет накануне чемпионата мира-2018 в Москве. Об сообщает издание Советский спорт.
Отмечается, что главным вопросом 63-го Конгресса будет выбор организаторов чемпионата мира 2026 года. На данный момент подано две заявки на проведения мундиаля – Марокко, а также трио США-Канада-Мексика.
По информации источника, не исключается, что Конгресс проигнорируют еще несколько федераций.