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Украина решила бойкотировать Конгресс ФИФА, который пройдет в России

ФИФА
22:20 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Украинские функционеры пропустят Конгресс ФИФА, где определят организаторов чемпионата мира 2026 года.

Представители ФФУ решили бойкотировать Конгресс ФИФА, который пройдет накануне чемпионата мира-2018 в Москве. Об сообщает издание Советский спорт.

Отмечается, что главным вопросом 63-го Конгресса будет выбор организаторов чемпионата мира 2026 года. На данный момент подано две заявки на проведения мундиаля – Марокко, а также трио США-Канада-Мексика.

По информации источника, не исключается, что Конгресс проигнорируют еще несколько федераций. 

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Новости спорта, Новости футбола, РФ, Футбол, ФФУ, Чемпионат мира, ЧМ-2018.
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