Ярославский - о возможном финансировании "Динамо"

Как сообщает официальный сайт "Металлиста-1925", экс-владелец харьковского "Металлиста" Александр Ярославский опроверг информацию о возможном инвестировании денег в "Динамо"

- "Динамо" (Киев) мне не интересен. Я не планирую с этим клубом ничего общего. Более того, сейчас у меня нет ни планов, ни желания участвовать в каком-бы то ни было проекте, связанном с украинским футболом, - отметил Александр Ярославский.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Ярославский помогает братьям Суркисам финансировать "Динамо", и что бывший сотрудник "Металлиста" Евгений Красников может занять пост спортивного директора киевского клуба.