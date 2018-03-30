Автор знаменитого бюста Роналду показал новую версию статуи португальца

Португальский скульптор Мануэл Сантуш, который в 2017 году сделал знаменитый бюст нападающего мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду, вызвавший шквал критики и насмешек, сотворил новую версию статуи футболиста.

В этот раз творец бюста надеется, что его новое произведение будет принято более благосклонно, чем первое.

"Я сделал еще один бюст, чтобы показать людям, что я не такой, каким меня выставляют СМИ. Честно говоря, мне нравился первый вариант моей работы, я гордился им", - цитирует Сантуша Bleacher Report.