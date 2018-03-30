"Реалу" нужен один из лидеров "Манчестер Сити"

Полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг попал в сферу интересов мадридского Реала. Об этом сообщает Sky Sports.

Впечатляющая форма и результативность Рахима в нынешнем сезоне привлекла внимание скаутов "сливочных". Сообщается, что за вингером "горожан" также следит еще несколько топ-клубов Европы.

Действующий контракт футболиста с клубом завершается летом 2020-го года. Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Сити скоро предложит Стерлингу новый контракт.

На счету 23-летнего вингера уже 15 голов в текущем сезоне английской Премьер-лиге.