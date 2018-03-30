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Когда и где смотреть матчи 25-го тура УПЛ

УПЛ
10:53 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: 25-й тур национального первенства порадует нас рядом довольно интересных матчей

Завтра стартует 25-й тур УПЛ. Самыми захватывающими матчами нас побалуют в Мариуполе, где одноименный клуб примет столичное "Динамо" и Запорожье, там сыграют "Заря" и "Шахтер" Все поединки предстоящего тура будут показаны на ТВ.

Предлагаем Вашему вниманию полное расписание телетрансляций.

31.03.2018 Суббота

14:00 Зирка - Александрия - канал Футбол 2

14:00 Карпаты - Черноморец - канал УНІАН

17:00 Ворскла - Верес - канал Футбол 2

01.04.2018 Воскресенье

17:00 Мариуполь - Динамо - канал Футбол 1

19:30 Сталь - Олимпик - канал Футбол 1

19:30 Заря - Шахтер - канал 2+2

 
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Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, УПЛ, ФК Динамо (Киев), ФК Заря, ФК Мариуполь, ФК Шахтер, Футбол, Чемпионат Украины.
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