Когда и где смотреть матчи 25-го тура УПЛ

Завтра стартует 25-й тур УПЛ. Самыми захватывающими матчами нас побалуют в Мариуполе, где одноименный клуб примет столичное "Динамо" и Запорожье, там сыграют "Заря" и "Шахтер" Все поединки предстоящего тура будут показаны на ТВ.

Предлагаем Вашему вниманию полное расписание телетрансляций.

31.03.2018 Суббота

14:00 Зирка - Александрия - канал Футбол 2

14:00 Карпаты - Черноморец - канал УНІАН

17:00 Ворскла - Верес - канал Футбол 2

01.04.2018 Воскресенье

17:00 Мариуполь - Динамо - канал Футбол 1

19:30 Сталь - Олимпик - канал Футбол 1

19:30 Заря - Шахтер - канал 2+2