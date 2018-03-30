Когда и где смотреть матчи 25-го тура УПЛ
Новости спорта: 25-й тур национального первенства порадует нас рядом довольно интересных матчей
Завтра стартует 25-й тур УПЛ. Самыми захватывающими матчами нас побалуют в Мариуполе, где одноименный клуб примет столичное "Динамо" и Запорожье, там сыграют "Заря" и "Шахтер" Все поединки предстоящего тура будут показаны на ТВ.
Предлагаем Вашему вниманию полное расписание телетрансляций.
31.03.2018 Суббота
14:00 Зирка - Александрия - канал Футбол 2
14:00 Карпаты - Черноморец - канал УНІАН
17:00 Ворскла - Верес - канал Футбол 2
01.04.2018 Воскресенье
17:00 Мариуполь - Динамо - канал Футбол 1
19:30 Сталь - Олимпик - канал Футбол 1
19:30 Заря - Шахтер - канал 2+2