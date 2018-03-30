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Месси может пропустить первый матч с "Ромой"

Лионель Месси
20:10 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Лидер Барселоны продолжает восстанавливаться после травмы бедра.

Форвард каталонской Барселоны Лионель Месси не сможет помочь своей команде в ближайших матчах из-за травмы.

Лидер "блаугранас" рискует пропустить поединок 30-го тура чемпионата Испании по футболу против Севильи, который состоится 31-го марта. Также под вопросом участие Лионеля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Ромы, который запланирован на 4-е апреля.

Ранее сообщалось, что у Месси повреждение приводящей мышцы правого бедра.

В текущем сезоне Месси провел за Барселону 43 матча во всех турнирах, где забил 35 мячей и отдал 16 результативных передач.

Напомним, первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов Ба

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Новости спорта, Лига Чемпионов, Лионель Месси, Новости футбола, ФК Рома, Футбол.
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